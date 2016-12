The Bay Area is home to a thriving and dynamic music scene and we’re honored to support it in a myriad of ways, including weekly airplay on our Sunday night new music program Soundcheck, the local band stage at BFD each year, special station live music events with local bands and promoting local shows via our socials and website.

Congratulations to these local standouts for landing on Live 105’s top 16 Bay Area bands of 2016.

LIVE 105’S TOP 16 BAY AREA BANDS OF 2016

1. GREEN DAY (Oakland)

TWITTER: @GREENDAY

WEBSITE: GREENDAY.com

TWITTER: @KFLAY WEBSITE: KFLAY.com

TWITTER: @SWMRS WEBSITE: SWMRS.com

TWITTER: @FINISHTICKET WEBSITE: FINISHTICKET.com

TWITTER: @DAYWAVEMUSIC WEBSITE: DAYWAVEMUSIC.COM

6. FRANCIS AND THE LIGHTS (Oakland)

TWITTER: @ANDTHELIGHTS

WEBSITE: FRANCISANDTHELIGHTS.com

TWITTER: @MIDIMATILDA FACEBOOK: facebook.com/midimatilda

TWITTER: @SILENT_PILOT FACEBOOK: facebook.com/silentpilot

TWITTER: @iamHAZELENGLISH FACEBOOK: facebook.com/hazelenglishmusic

TWITTER: @PICTUREATLANTIC WEBSITE: PICTUREATLANTIC.com

TWITTER: @ABBOTKINNEYtv WEBSITE: abbotkinneymusic.com

TWITTER: @betastate WEBSITE: betastatemusic.com

TWITTER: @NITEPPL FACEBOOK: facebook.com/niteppl TWITTER: @duranzilla WEBSITE: birthdaytracks.com

BANDCAMP: bellenoire.bandcamp.com TWITTER: @BelleNoireBand FACEBOOK: facebook.com/BelleNoireBand TWITTER: @RITUALSOFMINE FACEBOOK: facebook.com/ritualsofmine



