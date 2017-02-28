Colossal Clusterfest – A 3-Day Comedy And Music Festival – Is Coming To San Francisco

The first ever COLOSSAL CLUSTERFEST is coming to San Francisco with Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Ice Cube, Bill Burr, Tegan & Sara, and more!
COLOSSAL CLUSTERFEST. 3 DAYS, 5 STAGES, 50+ COMEDIANS, LOTS OF BANDS. TOTAL CLUSTER comes to the Bay Area June 2, 3 & 4 at Civic Center Plaza and Bill Graham Civic Auditorium. Presented by COMEDY CENTRAL & Superfly in association with Another Planet Entertainment … so you know if will be AWESOME.
3-DAY GA & 3-DAY VIP TICKETS GO ON-SALE THURSDAY, MARCH 2 AT 10AM at www.apeconcerts.com.
COMEDY:
JERRY SEINFELD
KEVIN HART
BILL BURR
SARAH SILVERMAN & FRIENDS
HANNIBAL BURESS
BROAD CITY
BOB ODENKIRK: NO SINGING!
CHRIS HARDWICK
FRED ARMISEN
TIG NOTARO
PETE DAVIDSON
NATASHA LEGGERO
ANNA FARIS IS UNQUALIFIED
COMEDIANS IN CARS GETTING COFFEE – A Q&A FEATURING JERRY SEINFELD
POLITICALLY RE-ACTIVE: W. KAMAU BELL & HARI KONDABOLU
+ MANY MORE
MUSIC:
ICE CUBE
TEGAN & SARA
CHROMEO
VINCE STAPLES
LIL DICKY
PRESERVATION HALL JAZZ BAND
LES CLAYPOOL SUPERJAM
+ MORE
DON’T FORGET … TICKET GO ON SALE THURSDAY MORNING AT 10AM.
3-DAY GA & 3-DAY VIP TICKETS GO ON-SALE THURSDAY, MARCH 2 AT 10AM at www.apeconcerts.com.