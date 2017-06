LIVE 105 BFD 2017: Set Times

Get ready to officially kick off summer at LIVE 105 BFD 2017! Plan your day, we’ve got set times below. There will be¬†traffic getting to Shoreline Amphitheatre! Please carpool.

PHOENIX 10:15 PM

FRANZ FERDINAND 8:45 PM

COLD WAR KIDS 7:30 PM

MILKY CHANCE 6:30 PM

ANDREW MCMAHON 5:35 PM

TAKING BACK SUNDAY 4:35:00 PM

MARIAN HILL 3:55:00 PM

NEW POLITICS 3:20:00 PM

HIGHLY SUSPECT 2:45:00 PM

LP 2:10:00 PM

MONDO COZMO 1:35:00 PM

WATERS 1:00:00 PM

MISSIO 12:30:00 PM

SWMRS 12:00:00 PM

DREAMERS 11:30:00 AM

GETTER 9:50 PM

WHETHAN 8:35 PM

PHANTOMS 7:20 PM

DIMOND SAINTS 6:05 PM

PUSHER 5:10 PM

POWERS 4:15 PM

WINGTIP 3:00 PM

AARON AXELSEN 2:15 PM

OPIA 1:30 PM

SAINT JOHN 12:45 PM

HIGH SOCIETY 12:00 PM

QRION 11:00 AM

SILENT PILOT 4:45 PM

PICTURE ATLANTIC 4:10 PM

NINE POUND SHADOW 3:35 PM

CEMETERY SUN 3:00 PM

BIRTHDAY 2:25 PM

THE NEW UP 1:50 PM

HOT FLASH HEAT WAVE 1:15 PM

CITABRIA 12:40 PM

DEATH BY FIREWORKS 12:05 PM

