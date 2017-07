SUBSONIC PLAYLIST 7/22/2017

10PM

PHOENIX- lisztomania (yuksek remix)

SYSTEM OF A DOWN- byob (alok & sevenn remix)

BENNY BENASSI- my house

JUSTICE- we are your friends

PORTUGAL. THE MAN- feel it still (openbach remix)

MARNIK & MIAMI BLUE- matador

MIIKE SNOW- Genghis khan (hook n sling remix)

LINKIN PARK- castle of glass (Mike Shinoda remix)

BEN GOLD- the gateway

THE XX- shelter (them jeans remix)

CAMELPHAT- cola

WARP BROTHERS- phat bass (2016 remix)

SURVIVE- stranger things theme (machete remix)

AKIRA THE DON- stranger things theme

11PM

M83- midnight city (eric prydz remix)

BASSNECTAR- i’m up

HUDSON MOHAWKE- chimes

JAUZ- the game

LOST FREQUENCIES & NETSKY- here with you

BROHUG- knuckles

TIMMY TRUMPET- Al Pacino

JONAS RATHSMAN- 101 secrets

CHAINSMOKERS & COLDPLAY- something just like this (dimitri vegas remix)

ROBERT NICKSON- euphorica

DEPECHE MODE- personal jesus (pump remix)

KAAZE- triplet

12AM (90’s ELECTRONICA BONUS HOUR!)

LO-FIDELITY ALL STARS- battle flag

ORBITAL- the box

OLIVE- you’re not alone

ARMIN VAN BUUREN- communication

FAT BOY SLIM- right here, right now

GOLDIE- innercity life

PRODIGY- breathe

UNDERWORLD- born slippy

MOBY- why does my heart feel so bad? (ferry corsten remix)

CHEMICAL BROTHERS- hey boy hey girl

FAITHLESS- insomnia

MARS & MYSTRE- save the rave

RONI SIZE/REPRAZENT- brown paper bag

SNEAKER PIMPS- 6 underground (nelle hooper remix)

MASSIVE ATTACK- angel