SOUNDCHECK PLAYLIST 08.20.2017

Soundcheck is hosted by DJ @AARONAXELSEN

Follow the show on Twitter @soundcheckspins for real song updats + info

9PM

MAGIC GIANT ” Window”

DAY WAVE “Something Here”

GROUPLOVE “Remember that night”

THE WAR ON DRUGS “Holding On”

MOON TAXI – TWO HIGH

THE Y AXES – Meteorite LOCAL

WEEZER “Mexcian Fender”

ALICE GLASS “ Without Love”

NECK DEEP “In Bloom’

DIRTY HEADS “Vacation”

NATIVE SONS “Say Nothing” LOCAL

JUICEBOXX “Freaking Out”

SYLVAN ESSO “Radio”

10PM

NEW POLITICS “CIA”

BASTILLE “Basketcase”

MANCHESTER ORCHESTRA “The Gold”

FOSTER THE PEOPLE “Sit Next to Me”

CEMETERY SUN “Stay Awhile” LOCAL

LCD SOUDSYSTEM “Tonite”

ARKELLS “Knocking At The Door”

888 “Creeper”

VAN WILLIAMS “Revolution” ft. First Aid Kit LOCAL

BROTHER SUNDANCE “Mosnter”

GLASS ANIMALS “Agnes”

RANCID “Telegraph Avenue”

YOUNGEST OF ELDERS “Shame Social”

11PM

NOTHING BUT THIEVES “Sorry”

IDKHOW “Modern Day Cain”

ROYAL BLOOD “Lights Out”

GEOGRAPHER “Read My Mind” LOCAL

SIR SLY “&run”

ANTI FLAG “American Attraction”

WILD CUB “I Fall Over”

CIGARETTES AFTER SEX “Apocalypse”

WHITE REAPER “The World’s Best American Band”

MISSIO “Bottom of the Deep Blue Sea”

TILL I FALL “Sunshine” LOCAL