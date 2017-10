Soundcheck Playlist 10.15.2017

Soundcheck is hosted by DJ Aaron Axelsen, on Sunday nights 9pm-12a

Follow along in real time on Twitter @soundcheckspins

9PM

BROTHER SUNDANCE “Blind”

WHITE REAPER “The World’s Best American Band”

AWOLNATION “Passion”

DANGERMAKER “In A Dream” LOCAL – San Francisco

ST VINCENT “Los Ageless”

THE GLORIOUS SONS “Everything is Alright”

NATIVE SONS “Say Nothing” LOCAL – Napa

MANCHESTER ORCHESTRA “The Moth”

AJR “Sober Up”

JANGO JANGO “Tic Tac Toe”

THE STORY SO FAR “Out of It ” LOCAL – Walnut Creek

ARCADE FIRE “Creature Comfort”

10 PM

MUTEMATH “Break the Fever”

AQUILIO “Thin”

POP ETC. “Fingerprints”

MORRISEY “Spent the Day In Bed”

ARKELLS “Knocking at the Door”

BREAKDOWN VALENTINE “Paradise” LOCAL – San Francisco

STE LOUISE ft .Bryce Fox “Sociopath”

BRAND NEW “Can’t Get It Out”

BECK “Colors”

NECK DEEP “In Bloom”

BARNS COURTNEY “Golden Dandelions”

TRANSPLANTS “Won’t Be Coming Back”

LOVELY THE BAND “Broken”

YOUNGEST OF ELDERS “Shame Spiral” LOCAL -Concord

MATTHEW DEAR + TEGAN + SARA “Bad Ones”

MISSIO “Bottom of the Deep Blue Sea”

11PM

THE USED “Over and Over Again’

BRAVES “Catch Me”

ALEX LAHEY “Everyday is the Weekend”

JONAH SUN “Molecules & Dreams” LOCAL – Santa Rosa

ZAYED WOLF “Higher Than High”

JONAH SUN “The Only Brown Panda” LOCAL – Santa Rosa

SAINT MESA “Lion”

I THE MIGHTY “Chaos in Motion” LOCAL -San Francisco

SHANE EUSTON “Toxic Love”

SYML “Where Is My Love”

ONR “Jericho”

WAVVES “Million Enemies”

GEOGRAPHER “Read My Mind” LOCAL – San Francisco